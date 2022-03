Virtus Bologna - Napoli: azzurri con Totè. Hackett esordirà in EuroCup Basket, Serie A: alle 20 la palla a due tra le V nere e gli azzurri. Debutto per il lungo veneto

La prima di Leonardo Totè con la Gevi Napoli, Virtus Segafredo Bologna senza Daniel Hackett, il cui nome non è presente nella lista dei tesseramenti pubblicato dalla LBA nel weekend: tutto pronto per la sfida in terra felsinea: palla a due alle 20. L'esterno, rientrante dalla Russia dopo l'esperienza con il CSKA Mosca, esordirà in EuroCup, ma coach Sergio Scariolo può comunque contare su un gruppo di qualità super e che potrebbe vedere presto un'ulteriore aggiunta da top-team europeo. Napoli punta allo sgambetto ai campioni d'Italia come nel match d'andata. Andrea Diana, vice di Scariolo nello staff tecnico, ha sottolineato il richiamo alla massima attenzione al roster con la Gevi di coach Stefano Sacripanti, vogliosa di sorprendere.

In Serie A2, alle 17, la Givova Scafati vivrà il testa-coda del girone rosso con la Ristopro Fabriano al PalaBaldinelli di Osimo. Occasione da non fallire per rafforzare il percorso anche in campo esterno.