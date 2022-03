Giroud al 49', Napoli ko: il Milan vince la sfida Scudetto Ai rossoneri basta la firma del francese in avvio di ripresa: azzurri terzi a -3 dalla vetta

La sfida Scudetto è del Milan. I rossoneri battono il Napoli, passano al "Maradona" con la rete di Olivier Giroud. Il francese va a segno al 4' della ripresa per il vantaggio, decisivo per la vittoria della squadra di Stefano Pioli. Alla squadra di Luciano Spalletti non basta la pressione offensiva dal gol subito. Il Milan vince e vola in testa alla classifica: quota 60 con l'Inter a 58 e una gara in meno e con il Milan a -3 (57). Pari negli scontri diretti (0-1 al Meazza, 0-1 al Maradona) e Diavolo primo con i nerazzurri secondi e gli azzurri terzi, che ora dovranno annullare la negatività del ko casalingo nel big match. Domenica il Napoli farà visita al Verona.

Serie A

Ventottesima Giornata

Napoli-Milan 0-1

Marcatori: 4' st Giroud (M)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (31' st Mertens), Lobotka (37' st Lozano); Politano (22' st Ounas), Zielinski (37' st Anguissa), Insigne (22' st Elmas); Osimhen. A disp. Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Petagna. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (35' st Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali (23' st Krunic); Messias (35' st Saelelmaekers), Kessie, Leao (45' st Ibrahimovic); Giroud (23' st Rebic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini. All. Pioli

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Osimhen, Ounas (N); Giroud, Theo Hernandez, Maignan, Florenzi (M)

Recupero: 4' pt, 5' st