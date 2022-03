Basket, Serie A: Napoli ko a Bologna contro la Virtus (86-75) Mercoledì sarà recupero di campionato: gli azzurri affronteranno la Vanoli Cremona

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Virtus Segafredo Bologna. Le V nere, con Daniel Hackett spettatore di lusso e pronto all'esordio in EuroCup, battono gli azzurri con il finale di 86-75. Leonardo Totè ha realizzato 8 punti nella sua prima gara da giocatore della squadra partenopea. La Virtus vince con distribuzione di punti con Nico Mannion e Marco Belinelli migliori realizzatori con 13 punti. Per Napoli è già testa alla sfida di Cremona: mercoledì con palla a due alle 20 sarà seconda trasferta consecutiva per gli uomini di coach Stefano Sacripanti contro la Vanoli.

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Virtus Segafredo Bologna - Gevi Napoli 86-75

Parziali progressivi: 27-17, 47-32, 72-54

V. Bologna: Cordinier 7, Tessitori, Mannion 13, Belinelli 13, Pajola 3, Alibegovic 7, Ruzzier ne, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6. All. Scariolo

Napoli: Zerini 6, Mcduffie 9, Matera ne, Vitali 4, Velicka 12, Parks 13, Marini 2, Uglietti 2, Lombardi 10, Rich 9, Totè 8, Grassi ne.

All. Sacripanti

Arbitri: Begnis, Bartoli, Marziali