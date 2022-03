Napoli Basket, allenamenti a Pizzighettone: testa alla Vanoli Cremona Domani (ore 20) la sfida contro il fanalino di coda della Serie A per gli azzurri

Il Basket Team Pizzighettone ha aperto i cancelli del suo impianto sportivo alla Gevi Napoli, che domani affronterà la Vanoli Cremona al PalaRadi con palla a due alle 20. Il club lombardo sta ospitando il gruppo di coach Stefano Sacripanti, reduce dal ko di Bologna contro la Virtus e lanciato verso la seconda trasferta consecutiva, il recupero di campionato contro la squadra allenata da Paolo Galbiati, ultima in classifica.

La Gevi Napoli ha ringraziato il Basket Team Pizzighettone per la splendida ospitalità che ha permesso alla squadra azzurra di poter preparare la sfida in programma domani. Nel comunicato ufficiale il club partenopeo ha sottolineato l'accoglienza ricevuta dal presidente Serafino Parmigiani, dal vice Marco Sbaruffati, dal responsabile del settore giovanile, Dino Albertoni, e in particolare dall'amico Marcello Barbuto, per aver messo a disposizione il palasport consentendo così alla Gevi di svolgere gli allenamenti in vista della delicata sfida con la Vanoli Cremona. "Il presidente Federico Grassi, il coach, Stefano Sacripanti, la squadra, e tutto lo staff tecnico dirigenziale, augurano a tutte le squadre del Basket Team Pizzighettone di poter ottenere importanti risultati, così come già conseguiti in questa prima parte di stagione, e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati".

Foto: ufficio stampa Napoli Basket