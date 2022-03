Tennis, Giustino fuori al primo turno al Challenger di Roseto degli Abruzzi Per il napoletano nulla da fare contro il forte spagnolo Carlos Taberner che si è imposto in due set

Non è un periodo né brillante né fortunato per Lorenzo Giustino. Dopo l’eliminazione al torneo Challenger di Gran Canaria, il tennista napoletano è stato eliminato al primo turno anche sulla terra rossa di Roseto degli Abruzzi. La classifica ATP, che vede Giustino attualmente alla posizione 207, non aiuta nei sorteggi e nel torneo umbro al primo turno si è ritrovato ad affrontare un osso durissimo come lo spagnolo Carlo Taberner, numero 105 della graduatoria mondiale e specialista della terra battuta.

L’iberico ha iniziato benissimo la partita strappando il servizio al napoletano nel terzo e nel quinto gioco chiudendo il set per 6-2. La situazione si è aggravata, quando nel secondo parziale Giustino ha perso subito il turno di battuta per due volte ritrovandosi sotto per 3-0. L’azzurro ha reagito facendo il break nel quarto gioco e rimanendo in scia allo spagnolo che è stato bravo a non concedere nemmeno una palla break per far rientrare l’avversario in partita.

Il 6-4 della seconda partita ha eliminato Giustino che resterà a Roseto degli Abruzzi per giocare il doppio in compagnia dell’argentino Marco Trungelliti ritrovando dall’altra parte del campo ancora Taberner che farà coppia col connazionale Zapata Miralles già nella giornata di oggi.