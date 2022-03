Verso Cremona-Napoli, Sacripanti: "Siamo sulla strada giusta" Il coach azzurro: "Dovremo fare una partita molto solida per vincere, sarà molto dura"

"Siamo venuti a Cremona consapevoli dell’importanza della partita". Così Stefano Sacripanti ha presentato la sfida Vanoli-Gevi. È la vigilia del secondo match consecutivo in trasferta per la squadra azzurra sul parquet dei lombardi, ultimi in classifica e che hanno operato un movimento in entrata. "La Vanoli si è mossa sul mercato ingaggiando Adas Juskevicius, un giocatore molto forte. - ha spiegato il tecnico della Gevi - A Napoli, nella gara d’andata, abbiamo sofferto vincendo di soli 3 punti. Dovremo fare una partita molto solida per vincere, sarà molto dura, servirà grande energia. Abbiamo messo dentro due giocatori nuovi negli ultimi tempi, stiamo cercando soluzioni e chimica per l’ennesima volta in questa stagione".

Il coach dei partenopei ha sottolineato il percorso degli ultimi giorni con gli allenamenti svolti a Pizzighettone dopo la sconfitta con la Virtus Bologna: "Ci stiamo allenando finalmente tutti insieme dopo un lungo periodo. - ha aggiunto Sacripanti - Siamo consapevoli delle nostre difficoltà, stiamo andando però verso la strada giusta. A Bologna non abbiamo mai mollato, segno di buona mentalità. Questa volta servirà un approccio buono per tutti i 40 minuti".