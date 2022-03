Basket, Cremona-Napoli: Juskevicius non ci sarà Il club lombardo: "il nulla osta internazionale per l’atleta è stato rilasciato solo ieri"

Alle 20 sarà palla a due tra la Vanoli Cremona e la Gevi Napoli. Doveva essere la gara del debutto con la canotta della squadra lombarda per Adas Juskevicius, ma il giocatore lituano non potrà scendere in campo. La Vanoli ha reso noto il mancato rilascio del nulla osta nei tempi opportuni per la gara di questa sera e, quindi, manca il tesseramento dell'atleta. "Vanoli Basket Cremona comunica che, a causa dell’attuale situazione geopolitica presente in Russia e della chiusura per festività delle Federazione Russa Pallacanestro nella giornata di lunedì 7 marzo, il nulla osta internazionale per l’atleta Adas Juskevicius è stato rilasciato solo ieri, martedì 8 marzo. Il tesseramento dell’atleta non è stato quindi finalizzato nei termini previsti per poter essere schierato in campo nella partita di questa sera con Napoli. Sarà sicuramente disponibile dal prossimo match in programma al PalaRadi domenica 13 marzo alle ore 19:00 contro la Pallacanestro Reggiana".