Napoli Basket, overtime amaro: vince Cremona 96-93 Ora il vantaggio dei partenopei sulla zona retrocessione è di 4 punti

La Gevi Napoli rimedia la terza sconfitta consecutiva nel recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A. Ko al termine di un overtime amaro per la squadra di coach Stefano Sacripanti, sotto di 14 al 20', costretta alla rimonta, che arriva nel terzo quarto, e con la parità firmata a quota 86 al 40'. Vince di 3 il roster di Paolo Galbiati, che chiude la striscia negativa di tre gare con la vittoria sugli azzurri. A Napoli non bastano i 33 punti di Markis McDuffie. Ora il vantaggio dei partenopei sulla zona retrocessione è di 4 punti.

"Abbiamo iniziato con una sterilità offensiva imbarazzante, pensando di risolvere tutto col tiro da tre punti. Non siamo stati a bravi a contenere l’energia di Cremona su tutto il campo. - ha spiegato Sacripanti nel post-gara - Dopo siamo riusciti a chiudere il loro flusso offensivo e a rientrare in gara. Sul +5 abbiamo preso due canestri ingenui. E’ stata una partita a strappi, abbiamo sbagliato purtroppo l’attacco per vincere la partita. Nei supplementari ci sono stati tanti errori dovuti anche alla stanchezza. L’ingenuità dell’espulsione ci è costata la gara. Noi dobbiamo riflettere su come iniziare da subito con grande intensità, andare sotto di tanto dal primo quarto ci ha costretto ad una partita in salita. C’è assoluta parità con Cremona anche sugli scontri diretti, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie in vista della partita con Varese che avrà un’importanza notevole".

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

Vanoli Cremona - Gevi Napoli 96-93

Parziali: 25-11, 18-19, 23-34, 20-22, 10-7

Cremona: Dime 14, Harris 4, McNeace 6, Gallo, Pecchia 24, Poeta, Spagnolo 17, Vecchiola, Errica, Kohs 8, Tinkle 11, Cournooh 7. All. Galbiati.

Napoli: Zerini 4, McDuffie 33, Matera ne, Vitali, Velicka 25 ,Parks 7, Marini, Uglietti 4, Lombardi, Rich 18, Totè 3, Grassi ne. All. Sacripanti.