Napoli, jolly offensivi nell'obiettivo della ripartenza Lozano e Ounas in rampa di lancio: chance verso il Bentegodi per gli azzurri

Si avvicina la trasferta di Verona. Domenica, con calcio d'inizio alle 15, il Napoli sarà ospite dei gialloblu al “Bentegodi” e punta al rilancio immediato, che deve essere centrato dalla squadra di Luciano Spalletti dopo il ko casalingo con il Milan. Il “Maradona” non sembra essere più un valore aggiunto per la carica emotiva. Il Napoli è solo sesto nella classifica stilata con i risultati dei match interni: sono state già quattro le sconfitte a Fuorigrotta, mentre in trasferta solo il Milan ha fatto meglio. Il secondo posto nella graduatoria delle sfide esterne va confermato nella gara di Verona, spartiacque a livello mentale per la squadra.

Ci sono due jolly per una ricarica dal punto di vista tecnico: Adam Ounas e Hirving Lozano. In particolar modo l'algerino si è reso protagonista nei finali di gara dell'ultimo periodo: riprova che Spalletti lo inserisce a pieno titolo nelle rotazioni offensive. Matteo Politano e Lorenzo Insigne non hanno convinto nell'ultima sfida e occhio, quindi, anche al turnover in attacco. Victor Osimhen è, invece, il faro nel ruolo di prima punta, da innescare per le sue qualità, quindi alla ricerca della profondità. Dries Mertens resta carta valida dalla panchina: per il belga è scenario di un lungo addio in virtù dell'assenza di voci di rinnovo e di contatti con la società di Aurelio De Laurentiis.