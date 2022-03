Napoli, Mertens in tandem con Osimhen per la volata scudetto Di Lorenzo ko dà forfait alla Nazionale: ecco che tipo di infortunio ha subito

Botta e risposta. Continua il duello a distanza tra Napoli e Milan. Al successo dei partenopei, al “Maradona”, in rimonta contro l'Udinese, i rossoneri hanno replicato con il blitz a Cagliari: 0-1, gol decisivo di Bennacer. Si arriva alla sosta per le nazionali, impegnate negli spareggi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, con gli azzurri a 3 punti dai rossoneri, al comando della classifica, e a +3 dall'Inter, bloccata sull'1-1 al “Meazza” dalla Fiorentina, ma con una partita da recuperare (in trasferta a Bologna). Graduatoria cristallizzata e tutto il tempo a disposizione per approfondite analisi, anche di carattere tecnico-tattico.

In tal senso Spalletti ha avuto riscontri più e meno confortanti. Da cancellare il primo tempo contro i friulani, passati in vantaggio con Deolofeu e che avrebbero potuto raddoppiare, complice la difficoltà di Insigne e compagni di trovare le giuste distanze tra i reparti e un pragmatismo ritrovato grazie alla mossa che si rivelata determinante, in positivo: l'inserimento di Mertens al fianco di Osimhen. Certo, si fa fatica a rinunciare a Fabián Ruiz, ma il calcio è pure questione di equilibri e quelli garantiti dal tandem Lobotka – Anguissa, in mediana, sono tutt'altro che marginali. “Ciro” può essere, dunque, l'arma in più per la volata scudetto, in un contesto in cui tutti saranno chiamati a essere determinanti come super Osimhen: doppietta e doppia cifra stagionale, ennesima prestazione da predestinato.

Intanto, Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro della nazionale italiana: sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, tegola per Mancini.