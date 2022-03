Napoli Basket, la carica massima del pubblico per il rilancio salvezza Prezzi popolari per i biglietti e tagliando omaggio per gli abbonati nella gara con Brindisi

Cresce l'attesa in casa Napoli Basket: la consapevolezza del margine minimo sulla zona retrocessione e l'obbligo del cambio di marcia per non mettere in discussione il posto in Serie A, costruito con tanti sacrifici nelle ultime stagioni e da difendere nel rush finale della regular season. Vincendo a Trieste con la guida tecnica dell'ex Stefano Rajola, che ha sostituito il capo allenatore, Antimo Martino, fermato dal covid, la Fortitudo Bologna si è portata a soli due punti dalla Gevi, reduce dal ko rimediato sul parquet della Bertram Tortona, una delle squadre più in forma del campionato. Non sono bastati buonissimi 40 minuti per superare i piemontesi di coach Marco Ramondino, ma la speranza azzurra è quella di aver cambiato l'inerzia in termini di prestazione, utile per sprintare nella parte conclusiva della stagione. Domenica sarà gara contro l'Happy Casa Brindisi e coach Maurizio Buscaglia potrà contare anche sul pubblico delle grandi occasioni. Prezzi popolari per i biglietti e tagliando omaggio per gli abbonati: la massima carica anche dagli spalti.