PSA, primo ko casalingo. Vince la capolista Agrigento 48-60 Sconfitta tra le mura amiche per Sant'Antimo contro la prima forza del girone

Subito sotto di 13 al 10', la Geko PSA prova a rilanciarsi, ma subisce un nuovo break in avvio di ripresa e la capolista Moncada Energy passa al PalaEdilgen. Arriva il primo ko casalingo in stagione per Sant'Antimo, ko contro Agrigento con il finale di 48-60. Punteggio basso e tanti errori in attacco per la squadra di coach Agostino Origlio: "Sapevamo che sarebbe stata difficile contro un’avversaria che dimostra domenica dopo domenica il suo grande valore. - ha spiegato il tecnico della PSA - È venuta fuori una partita caratterizzata da basse percentuali ed ha vinto meritatamente chi ha sbagliato meno. Ai miei ragazzi non è mancato certo l’impegno, ma nei momenti decisivi loro sono stati più bravi di noi".

Serie B - Girone D

Ventiquattresima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Moncada Energy Agrigento 48-60

Parziali: 5-18, 20-12, 7-15, 16-15

Sant’Antimo: Maggio 11 (1/4, 2/6), Anaekwe 10 (5/10, 0/0), Cena 6 (3/8, 0/0), Verazzo 6 (1/3, 1/2), Ochoa 5 (1/3, 0/1), Coviello 4 (0/2, 0/4), Battaglia 4 (2/4, 0/4), Cantone 2 (1/4, 0/2), Puca, Buono. All. Origlio.

Agrigento: Grande 18 (3/8, 2/3), Costi 10 (2/6, 2/4), Chiarastella 10 (2/5, 1/1), Lo Biondo 8 (3/5, 0/0), Morici 6 (3/8, 0/3), Peterson 4 (1/3, 0/0), Cuffaro 4 (1/3, 0/1), Bellavia 0 (0/1, 0/0), Indelicato, Bruno. All. Catalani.