Napoli, ecco chi può sostituire Insigne. Le ultime sulla statua di Maradona Il club azzurro ha pescato in Olanda negli ultimi anni con Mertens e Lozano

Pausa agli sgoccioli, ultime ore di riposo per il Napoli, che ha programmato per domani il ritorno nel quartier generale di Castel Volturno. Nella giornata di sabato gli azzurri non convocati dalle nazionali hanno terminato la ricarica fisica. Nelle prossime ore torneranno i dettagli tecnico-tattici. Nel club sono stati anche momenti di gioia e festa con la nascita del primogenito di Dries Mertens, Ciro Romeo.

Lorenzo Insigne ha già fatto rientro a Napoli. Al pari di altri cinque calciatori convocati dall'Italia, ha lasciato in anticipo il gruppo del ct Roberto Mancini, travolto dalle polemiche per la mancata qualificazione al Mondiale. Il futuro di Insigne è già definito da tempo con l'ufficialità dell'accordo con il Toronto. Da luglio sarà un calciatore della franchigia canadese di MLS e il Napoli sembra aver già chiaro l'obiettivo per coprire l'addio del capitano. Luis Sinisterra, 22enne del Feyenoord, è il profilo nelle idee del club partenopeo. Il colombiano, classe '99, ha realizzato 18 reti con 11 assist nelle 38 gare giocate in stagione tra l'Eredivisie e la Conference League.

Nel frattempo, c'è grande attesa per la collocazione definitiva della statua di Diego Armando Maradona, mostrata al pubblico il 25 novembre scorso e che troverà il suo posto all'esterno del settore distinti dello stadio intitolato al PIbe de Oro il prossimo 10 maggio, a 35 anni di distanza dal primo Scudetto vinto dal Napoli.