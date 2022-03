Napoli, una buona notizia in vista della trasferta a Bergamo con l'Atalanta Corsa a 3 per sostituire l'infortunato Di Lorenzo: Spalletti sfoglia la margherita

Un raggio di sole a squarciare la nuvoletta fantozziana che non smette di seguire il Napoli, con una pioggia di indisponibilità che, per tutto il campionato, non ha cessato di abbattersi sullo spogliatoio azzurro. E sì perché se non si può che prendere atto delle assenze per squalifica, domenica prossima, a Bergamo, contro l'Atalanta, Osimhen e Rrahmani, e Spalletti ha messo pure in preventivo, da tempo, di dover rinunciare all'infortunato Di Lorenzo, una buona notizia arriva dallo spogliatoio azzurro: Anguissa tornerà a disposizione in tempo utile per la sfida con la Dea, il cui calcio d'inizio è fissato alle 15.

A Castel Volturno trapela ottimismo in merito alla presenza del centrocampista, che ha saltato gli impegni con il Camerun a causa di un risentimento muscolare agli adduttori. La sosta, però, ha permesso di avere tempo prezioso per le terapie del caso accelerando i tempi per smaltire le noie.

Intanto, si profila una corsa a 3 per una sola maglia per prendere il posto del già citato Di Lorenzo: Malcuit dà margini di garanzia in termini di esperienza, ma non è al top della forma e solo domani dovrebbe riaggregarsi al resto della squadra; Zanoli è in rampa di lancio e può rappresentare più di una semplice alternativa, ma potrebbe pagare lo scotto di non aver ancora giocato partite così impegnative; Tuanzebe è un difensore centrale, ma potrebbe fungere da finto terzino dando vita a una linea a tre mascherata davanti a Ospina.