Napoli, dubbio Anguissa ed esterni offensivi verso Bergamo La delusione per l'Italia, lo sforzo fisico verso il rientro a Napoli per diverse pedine

È il giorno della ripartenza in casa Napoli. Sta per terminare la pausa nazionali e nelle prossime ore Luciano Spalletti ritroverà tutte le pedine della rosa nel centro tecnico di Castel Volturno, ma intanto lavorerà in giornata con chi è già a disposizione. Sono state ore di festa nel gruppo partenopeo per la nascita del primogenito di Dries Mertens, Ciro Romeo, ma anche di delusione sportiva per quanto accaduto giovedì scorso a Palermo con l'Italia battuta dalla Macedonia del Nord e fuori dalla fase finale del mondiale per la seconda volta consecutiva nonostante il titolo europeo conquistato appena l'estate scorsa.

Matteo Politano ha salutato il gruppo del ct, Roberto Mancini, e ha seguito Lorenzo Insigne, già rientrato a Napoli. A Spalletti toccherà ricaricare i due nazionali azzurri, ovviamente condizionati da quanto mancato con l'Italia. Verso Bergamo il dilemma del tecnico è la condizione fisica degli esterni offensivi: Hirving Lozano sarà a disposizione dello staff solo a partire da venerdì ed Eljif Elmas scenderà in campo questa sera con la sua Macedonia del Nord per la finale playoff con il Portogallo dopo aver saltato la gara di Palermo per squalifica. Adam Ounas è, invece, fermo ai box, come la prima punta, Andrea Petagna.

Inoltre, Spalletti spera nell'accelerazione di Frank Anguissa. Il camerunense ha svolto terapie anche nel weekend e saranno decisive le prossime ore per capire se sarà del match o meno contro l'Atalanta alla ripresa del campionato.