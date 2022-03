Napoli, Osimhen è il miglior calciatore del mese di marzo Nella prima gara di aprile non ci sarà: a Bergamo sconterà il turno di squalifica

Grande attesa per il ritorno in campo e in casa Napoli c'è il rebus offensivo. L'aspetto fisico e mentale per gli azzurri, Lorenzo Insigne e Matteo Politano, rientranti alla base dopo la disfatta con la Macedonia del Nord e la mancata qualificazione al Mondiale, lo sforzo fisico di Eljif Elmas nella finale playoff contro il Portogallo e di Hirving Lozano, da ritorno a Napoli solo venerdì dopo tre gare nella pausa nazionali con il suo Messico, senza dimenticare i problemi fisici di Adam Ounas, limitato a terapie fino allo scorso weekend, il lungo stop di Andrea Petagna e la squalifica di un turno per Victor Osimhen.

C'è il solo Dries Mertens davvero in rampa di lancio verso la sfida con l'Atalanta, in programma domenica alle 15. Per la gara di Bergamo Luciano Spalletti avrà margine minimo nelle scelte con l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo, l'assenza per squalifica di Amir Rrahmani e i dubbi sul recupero di Frank Anguissa, da terapie al pari di Ounas nella scorsa settimana.

Nel frattempo, Osimhen è stato eletto calciatore del mese di marzo. "Il premio indetto dalla Lega Serie A "Player of the Month" è stato assegnato all'attaccante del Napoli che si è reso protagonista di due doppiette decisive contro Verona e Udinese. - si legge nella nota ufficiale della società azzurra - Osimhen verrà premiato allo Stadio Maradona nel pre partita di Napoli-Fiorentina in programma il 10 aprile. In questa stagione il premio "Player of the Month" era stato già assegnato a Kalidou Koulibaly per il mese di settembre".