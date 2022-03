Napoli, 3 big vanno ai Mondiali e altri 3 restano a casa. Ansia per Zielinski Il centrocampista polacco, decisivo contro la Svezia, ha lasciato il campo per infortunio

Gioia, delusione e ansia. La caccia al pass per i Mondiali in Qatar ha regalato emozioni alterne ai calciatori del Napoli. Fuori Osimhen, eliminato con la sua Nigeria dal Ghana con tanto di rimpianto per un gol annullato dal VAR, per una posizione di fuorigioco, nelle battute finali; eliminata la Macedonia del Nord di Elmas, che dopo essersi presa lo scalpo dell'Italia ha ceduto il passo 2-0 in Portogallo; avanti tutta Koulibaly, che dopo aver vinto la Coppa d'Africa guiderà il suo Senegal pure nella competizione più prestigiosa in cui un calciatore possa ambire a giocare, grazie al successo ai rigori contro l'Egitto.

Anguissa, sulla via del recupero, ha, invece, esultato a distanza per la qualificazione del suo Camerun ai danni dell'Algeria del compagno di squadra Ounas.

Dopo aver chiuso i conti sul 2-0 in favore della sua Polonia, Zielinski è, invece, uscito all'89' dopo essere rimasto a terra per un contraso: il centrocampista ha abbandonato il rettangolo di gioco toccandosi la gamba sinistra, poco sotto il gluteo. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Mandata in archivio la sosta per le Nazionali si torna, dunque, a pensare al campionato: polverizzati gli oltre 1600 biglietti messi a disposizione dei tifosi azzurri dall'Atalanta. I tifosi hanno risposto presente, garantiranno la loro spinta in una partita che può rappresentare uno snodo decisivo nella bagarre scudetto che sta per iniziare.