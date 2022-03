Napoli Basket, ecco Gudaitis: "Qui con grandi motivazioni" Il centro lituano: "Conosco coach Buscaglia da quando era a Trento, ho ascoltato solo cose buone"

La Gevi Napoli vuole cancellare i dubbi sulla partecipazione alla prossima Serie A, ha quattro punti di vantaggio sulle ultime due classe dopo la vittoria ottenuta domenica contro l'Happy Casa Brindisi, ma ha aggiunto Arturas Gudaitis. Avviso alle rivali con l'ingresso dell'ex Olimpia Milano sotto canestro per la squadra di coach Maurizio Buscaglia.

"Ringrazio il presidente ed il coach per avermi voluto qui a Napoli. Sono venuto a Napoli con grandi motivazioni per raggiungere l’obiettivo. - ha spiegato il lungo lituano - Fisicamente sto molto bene, ho bisogno di qualche allenamento per ritrovare il ritmo di gioco. Ma sarò assolutamente pronto. Ho visto la partita di domenica, voglio aiutare la squadra a mantenere quell’entusiasmo. Sono contento di poter giocare con un altro lituano come Arnas Velicka, non conosco i miei compagni ma sono sicuro che non ci sarà nessun problema ad ambientarmi subito in squadra. Conosco bene il campionato italiano, anche quest’anno è molto equilibrato, servirà grande intensità ed atletismo. Non sono mai stato a Napoli ma ho chiesto a tante persone cosa sapessero della città e mi han dato tanti pareri positivi. Sono molto contento di essere tornato in Italia. Conosco coach Buscaglia da quando era a Trento, ho ascoltato solo cose buone su di lui, ho apprezzato il suo essere diretto, abbiamo le stesse idee. Sono convinto che Napoli sia stata la migliore scelta nonostante avessi avuto altre offerte".