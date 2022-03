Tennis, al Challenger Oeiras Giustino ko nel derby azzurro con Bonadio Il napoletano ha vinto il secondo set prima di cedere 6-0 nel terzo.

Lorenzo Giustino ha scelto il Portogallo per continuare la sua stagione sulla terra rossa. Al Challenger di Oeiras il napoletano non è riuscito a fare strada fermandosi subito al cospetto dell’altro azzurro Bonadio.

Il derby italiano è stato un match durissimo e deciso solo al terzo set. Nel primo il tennista partenopeo ha perso i primi due turni di servizio ritrovandosi sotto per 4-0. Una partenza ad handicap pagata a caro prezzo col primo parziale vinto da Bonadio per 6-2.

Giustino è stato bravissimo a reagire e a scappare subito via nel secondo strappando il servizio al connazionale. Ha condotto fino al 4-1 prima di perdere quattro game consecutivi cedendo per due volte la battuta. Il set è diventato una vera e proprio lotta con il campano che è riuscito a fare il break e tenendo il servizio si è garantito il tie-break che ha vinto per 7-3. Nel terzo però il napoletano ha ceduto fisicamente e Bonadio con un facile 6-0 ha conquistato il passaggio del turno.