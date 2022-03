Napoli, un altro titolare ai box: quanti grattacapi verso Bergamo Atalanta-Napoli sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi

"Fabian Ruiz non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale". Il Napoli ha comunicato l'ulteriore dubbio per Luciano Spalletti verso la trasferta di Bergamo. Il centrocampista andaluso ha saltato la seduta mattutina, sviluppata dai compagni di squadra a Castel Volturno nell'attesa del rientro completo dei nazionali. C'è il recupero di Matteo Politano, che ha sostenuto l'intero allenamento con il gruppo. Prova ad accelerare Frank Anguissa, che però resta in dubbio verso la sfida con l'Atalanta in programma domenica alle 15. Il centrocampista camerunense ha svolto lavoro differenziato tra palestra e campo.

Restano ai box Giovanni Di Lorenzo, Andrea Petagna, Alex Meret e Adam Ounas: ancora terapie per l'algerino, che quindi non sarà a disposizione per la gara con gli orobici. Al rientro dalla nazionale sarà valutata la condizione fisica di Piotr Zielinski: il polacco ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra e può rappresentare l'ulteriore grattacapo con Spalletti, già costretto a fare a meno degli squalificati, Victor Osimhen e Amir Rrahmani, a Bergamo.

Nel frattempo, è già terminata la corsa al biglietto per Bergamo. Polverizzati gli oltre 1600 tagliandi per il settore ospiti. Atalanta-Napoli sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Alassio e Del Giovane assistenti, Massa quarto ufficiale, al VAR il duo Aureliano-Longo).