Napoli, il solito copione: big match e azzurri di nuovo in emergenza Due squalificati, 4 certi assenti e 2 centrocampisti in dubbio per la trasferta a Bergamo

Puntualmente in emergenza. La stagione senza pace del Napoli prosegue secondo il solito copione. Nei momenti cruciali l'infermeria si riempie e stavolta ci si mettono pure le squalifiche di Rrahmani ed Osimhen a complicare i piani di Spalletti.

Domenica, alle 15, gli azzurri sfideranno in trasferta l'Atalanta con un plotone di indisponibili: oltre ai calciatori appiedati per un turno dal giudice sportivo, il tecnico di Certaldo non potrà contare sugli infortunati Di Lorenzo, Meret, Ounas e Petagna, ma non solo. Zielinski, uscito per noie muscolari al minuto di gioco numero 89 di Polonia – Svezia 2-0, dopo aver chiuso i conti per la qualificazione ai mondiali in Qatar della sua nazionale, è in forte dubbio per il match con la Dea.

Oggi sarà sottoposto a esami strumentali per valutare natura ed entità del risentimento alla coscia sinistra, l'auspicio è che si tratti di un semplice trauma contusivo, ma i tempi per recuperare sono, in ogni caso, decisamente stretti. Come se non bastasse, ieri, è si è fermato pure Fabián Ruiz per una sindrome influenzale. Il recupero di Anguissa, seppur non risolutivo a fronte delle molteplici assenze, diventa così provvidenziale.

Zanoli e Malcuit si contendono una maglia da titolare per presidiare la fascia destra, Juan Jesus potrebbe essere adattato al ruolo. In attacco, invece, bisognerà valutare il grado di fatica che Lozano, atteso nel capoluogo campano domani sera, accumulerà di rientro dal Messico.