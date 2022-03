Pallanuoto, A1: il Posillipo fa il colpaccio salvezza a Milano Obiettivo raggiunto con una grande vittoria per 12-9 contro la Matanopoli.

Il Posillipo è salvo. L’obiettivo stagionale è stato centrato lontano dalla Scandone con una straordinaria vittoria contro la WP Metanopoli Milano. Campani motivati e pronti fin dall’avvio con un primo quarto scoppiettante chiuso in vantaggio 4-3 grazie alle reti di Picca, Radonjic, Scalzone e Saccoia.

Posillipo avanti anche nel secondo periodo chiuso 6-5 prima di allungare nel terzo: dopo il pareggio di Milano, Abramson va a segno in superiorità e Di Martire fa vedere perché Campagna lo ha chiamato in azzurro con un gol sensazionale che vale l’8-6. Nel quarto e ultimo periodo il Posillipo chiude i conti con il rigore di Massimo Di Martire e la controfuga dello statunitense Abramson per il 10-8.

Brancaccio ha provato a gestire al meglio le risorse energetiche dei suoi che non hanno deluso le attese. Le reti di Radonjnic e la terza rete di Di Martire mettono il timbro sulla vittoria per 12-9 a Milano che vale la matematica salvezza. Il Posillipo tornerà in acqua tra le mura amiche già sabato alle 13:00 per affrontare l’ADR Nuoto Catania.

WP Metanopoli Milano – CN Posillipo 9-12 (3-4 ;2-2;1-2;3-4 )

Milano: F.Cubranic, A.Perez , S.Andryukov, N.Tononi , G.Mattiello, R. Pizzimbone, T.Scollo, P.Kasum 1, N. Ficalora, T.Busilacchi 1, E.Novara 2, G.Lanzoni 5, A.Mellina Gottardo. All.Krekovic

C.N.Posillipo :L. Izzo, D.Iodice, M.Lanfranco,T.Abramson 2,A.Picca 1, E.Aiello 1, L.Briganti 1, J.Lanfranco , M.Di Martire 3, A. Scalzone 1, N.Radonjic 2, P.Saccoia 1, R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Arbitri: Rovida-Ferrari

Superiorità :2/10, 5/13

Rigori:/, 2/2

Usciti per Falli: Perez, Mattiello