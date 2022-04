Napoli, riecco Anguissa. Dubbio Fabian Ruiz Domenica la sfida con l'Atalanta (ore 15). L'emergenza si conferma a Castel Volturno

La sfida di Bergamo è ormai dietro l'angolo e Luciano Spalletti può almeno contare sul ritorno in gruppo di Frank Anguissa nell'emergenza piena che si conferma verso la trasferta con cui ripartirà il cammino del Napoli. Il centrocampista si è allenato con i compagni di squadra nella giornata di ieri lanciando un segnale forte: ha superato il ciclo di terapie effettuato sin dalle prime battute della pausa nazionali, non ha rallentato nel weekend, nelle ore di riposo concesse dallo staff tecnico, per essere a disposizione di Spalletti nell'antivigilia del match con l'Atalanta.

Al recupero di Anguissa si lega, però, il solo lavoro in palestra effettuato da Fabian Ruiz. Ora al tecnico di Certaldo toccherà ottenere certezze dai rientranti dalle nazionali. Piotr Zielinski è reduce da un fastidio alla coscia sinistra, rimediato sul finale del match che ha consegnato alla sua Polonia il pass per il mondiale. Al pari di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas il jolly offensivo ha svolto una seduta di scarico per tornare in gruppo in giornata.

Infortuni e squalifiche: Rrahmani e Victor Osimhen sconteranno il turno di stop al Gewiss Stadium e in attacco la scelta è chiara: Spalletti punterà su Dries Mertens prima punta e su Lorenzo Insigne e Matteo Politano nel ruolo di esterni offensivi. I due azzurri vogliono cancellare subito i rimpianti per quanto mancato con la nazionale di Roberto Mancini. Hirving Lozano sarà a disposizione, ma solo a gara in corso: il messicano è atteso a Castel Volturno dopo i tre match ravvicinati giocati con la sua nazionale.