È la vigilia di Treviso-Napoli, Imbrò: "Punti decisivi in palio" Il capitano della squadra veneta: "Il meglio per vincere la gara con la Gevi"

Domani, con palla a due alle 20.45, la Gevi Napoli sarà ospite della Nutribullet Treviso per il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il capitano della squadra veneta, Matteo Imbrò, ha presentato così la sfida. "Ci aspetta un impegno molto importante, sarà una partita in cui tutte e due le squadre vorranno fortemente i due punti in un momento decisivo della stagione. - ha spiegato l'esterno di Treviso - Noi e Napoli siamo a pari punti, se ci guardiamo indietro a 4 punti c’è la retrocessione, ma se guardiamo sopra a 4 punti ci sono i playoff. Non siamo in una buona posizione, tutt’altro, ma proprio da questa partita possiamo trovare fiducia e prospettive per il finale di stagione. Dobbiamo riprendere la strada che avevamo imboccato nella vittoria con Trento e cercare di ripartire, è obbligatorio dare il nostro meglio per vincere questa partita con Napoli, ma adesso le parole contano poco, bisogna dimostrarlo e dare tutto sul campo".