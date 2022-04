La Napoli Nuoto ospita la capolista Brizz Zizza: "Stiamo lavorando bene e aspettiamo questa sfida da molto"

Sfida al vertice questa domenica (ore 12) alla piscina del Pala Trincone dove la Napoli Nuoto ospita la capolista Brizz Nuoto, con diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, che ha un punto in più in classifica ma ha giocato una gara in più delle flegree che devono recuperare a loro volta due partite. "La sfida di domenica con la Brizz Nuoto sarà sicuramente una partita ricca di emozioni - ha dichiarato Guya Zizza -, loro sono una buona squadra che al momento è prima in classifica, quindi cercheranno di consolidare il primato, ma noi non saremo da meno, stiamo lavorando bene e aspettiamo questa sfida da molto proprio perché sono sicura che sarà una di quelle partite stimolanti che faranno sicuramente bene alla crescita della squadra". Le azzurre affrontano il miglior attacco del girone sud e la seconda miglior difesa. Guya Zizza è cresciuta nella Canottieri Napoli fin da piccola, poi, si è trasferita all’Acquachiara dove ha giocato per 4 anni e ha esordito in A2 con Barbara Damiani, attuale coach delle flegree. "Da quest’anno ho sposato il progetto della Napoli Nuoto e spero di poter togliermi tante soddisfazioni - ha continuato l'atleta azzurra -. Siamo una squadra ben assortita con giocatrici d'esperienza e tante giovani con tanta voglia di imparare e crescere velocemente, c’è grande armonia tra di noi e credo che questa sia una grande forza in uno sport di squadra come il nostro". Finora la giocatrice flegrea ha dimostrato spesse volte di essere determinante come d'altronde tutto il gruppo. " Sin qui è stato un inizio di stagione positivo, stiamo crescendo partita dopo partita come squadra, dobbiamo allenarci tanto e soprattutto insieme così da creare ancora di più quel gioco di squadra che è necessario in partite importanti come quella di domenica - conclude Guya Zizza -. Sappiamo quanto sia insidioso il campionato di A2, il mio obiettivo è quello di crescere insieme alle mie compagne e raggiungere traguardi importanti".