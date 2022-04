Napoli, 7 finali per un sogno. Mercato: ecco chi potrebbe sostituire Insigne Gli azzurri mettono nel mirino la Fiorentina mentre trapela una clamorosa indiscrezione

Sette finali per un sogno. Il Napoli è pronto a gettarsi a capofitto nella volata scudetto e, dopo aver sbancato Bergamo, mette nel mirino la Fiorentina. Domenica, alle 15, la sfida con la Viola. Sarà caccia alla quarta vittoria consecutiva, con l'auspicio di ricevere una mano da parte del Torino, che ospita la capolista Milan, e dagli acerrimi rivali del Verona, impegnati al “Mezza” contro l'Inter, attardata di 3 punti in classifica dagli azzurri ma con una gara da recuperare, in trasferta a Bologna.

Sottotraccia, mentre le attenzioni sono rivolte al rush finale per lo scudetto, prende, però, corpo anche una clamorosa voce di mercato: potrebbe essere Zaniolo l'erede di Insigne. Il classe 1999 è legato alla Roma sino al 30 giugno 2024, guadagna 2 milioni di euro più bonus a stagione, e il rinnovo coi capitolini sembra essere, allo stato attuale, lontano. Sulle tracce di Zaniolo c'è pure la Juventus.

La richiesta per il cartellino è di poco meno di 50 milioni di euro: Giuntoli potrebbe giocare d'anticipo per sbaragliare la concorrenza. Il club partenopeo sembra essere in vantaggio nella corsa al talento della Nazionale, ma per assicurarselo la strada da percorrere è ancora molto lunga. Dunque, si vedrà. Ora la testa è rivolta esclusivamente al campionato, così come quella di Osimhen: mandate in archivio le polemiche per il tardivo rientro dalla Nigeria, il Napoli confida nei gol del suo fuoriclasse per provare a cucirsi sul petto il terzo tricolore della sua storia.