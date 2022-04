Tennis, Challenger di Murcia: Giustino sorpreso dal russo Gakhov Il napoletano nonostante il favore della classifica è stato superato in due set.

La stagione di Lorenzo Giustino continua ad essere molto complicata. Il napoletano non è riuscito a trovare continuità nemmeno al Challenger sulla terra rossa di Murcia dove è stato eliminato al secondo turno. L’occasione per accedere ai quarti era ghiotta. L’azzurro ha sfidato il russo Gakhov, attualmente numero 465 della classifica ATP, perdendo in due set. Nel primo è stato decisivo il break subito al quinto gioco con Gakhov che non ha concesso nemmeno una palla del contro break imponendosi per 6-4.

Nel secondo Giustino ha perso il servizio nel terzo gioco ma è riuscito subito a sfruttare una palla break per tornare in parità sul 2-2. Ma nel gioco successivo Gakhov si è procurato tre occasioni per strappare per la seconda volta il servizio all’avversario sfruttando abilmente la prima e andando sul 3-2. Il Russo ha servito bene, non ha concesso più nulla nei propri turni di servizio e nel nono gioco ha brekkato per la seconda volta il napoletano che ha ceduto il secondo set per 6-3 chiudendo la sua partecipazione al Challenger di Murcia.