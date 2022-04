Boxe Vesuviana: al "Premio Gemma" importante riconoscimento per Baldassi Il giovane campione europeo è stato tra i protagonisti della bella serata al Salone d'Onore del Coni

E’ un momento d’oro per la Boxe Vesuviana. Ai successi di Irma Testa si sono aggiunti anche quelli di Michele Baldassi e il Maestro Lucia Zurlo con il figlio Biagio stanno finalmente ricevendo le giuste soddisfazioni dopo i tanti sacrifici fatti.

L’ultima grande soddisfazione in ordine di tempo è stata quello di essere ricevuti con gli onori di casa del Presidente Giovanni Malagó, presso il Salone d’Onore del CONI, dove si è svolta l’Edizione del Premio Giuliano Gemma 2022. Premio dedicato a Pugilato e Cinema, i due amori del compianto attore.

Erano presenti anche il Presidente della FPI Flavio D’Ambrosi ed alcuni consiglieri tra cui il Maestro Biagio Zurlo. Tra i premiati il recente campione d’Europa Michele Baldassi, che da qualche mese è in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre. Tra i Presidenti di Comitato premiati e presenti anche il Presidente Rosario Africano che ha ricordato un aneddoto proprio avuto con Giuliano Gemma quando giró una scena del Film a Pompei. Il Conduttore RAI Andrea Fusco con un fuori programma non in scaletta ha omaggiato il Maestro Lucio Zurlo.

E’ stata una gran bella serata di Sport e Spettacolo alla presenza di tanti Campioni come Abbes Mouhiidine, Domenico Valentino, Marsili, Blandamura, Prisciandaro e altri personaggi del mondo dello spettacolo come Sebastiano Somma, Eleonora Giorgi, Federico Zampaglione e Fabrizio Moro.