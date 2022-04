Napoli, attesa Osimhen verso la Fiorentina Spunta l'interesse per un esterno d'attacco in ottica 2022/2023

Prima i dubbi con la comunicazione ufficiale di un risentimento alla coscia sinistra nella giornata di mercoledì e con le rassicurazioni immediate da parte del calciatore con un post social. Poi gli esami strumentali da esito negativo: lesioni escluse, ma senza il ritorno in gruppo. Si conferma il rebus legato all'impiego di Victor Osimhen. Sembrano davvero ore decisive per definire la disponibilità o meno del nigeriano per la sfida di domenica con la Fiorentina. Più che l'utilizzo è in discussione la certezza di averlo in campo senza forzature, che potrebbero essere significative nel percorso finale della stagione. Il Napoli ha dimostrato di poter fare a meno di Osimhen nella gara vinta a Bergamo, ma allo stesso tempo l'attaccante può garantire profondità e altezza in situazioni complicate o di recupero, come è stato per il punto ottenuto a Cagliari e per il ribaltone casalingo con l'Udinese. Si torna al “Maradona” dopo le certezze in campo esterno.

Nel frattempo, circolano nuovi rumors di mercato per l'estate. Il reparto offensivo del Sassuolo è nel mirino delle big della Serie A. C'è l'interesse azzurro per Hamed Junior Traorè. L'ivoriano, classe 2000, sembra aver trovato continuità, legata all'indubbia qualità tecnica, certificata da dribbling e gol nella stagione in cui è stato chiamato a coprire l'addio di Jeremie Boga.