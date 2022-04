Verso Napoli-Brescia, Buscaglia: "Attenzione tra attacco e difesa" Il coach: "La partita dovrà essere la massima espressione del lavoro fatto in settimana"

Domani, con palla a due alle 20.10, la Gevi Napoli affronterà la Germani Brescia al PalaBarbuto. Obiettivo tris per gli azzurri, caccia alla quattordicesima vittoria di fila per i lombardi: ecco come si presentano i 40 minuti di gioco in programma sul parquet partenopeo. "Ci aspetta una partita molto impegnativa. - ha affermato il coach di Napoli, Maurizio Buscaglia - Dobbiamo continuare a rincorrere il nostro obiettivo, quello di vincere più partite possibili. Servirà un match di grande consistenza, abbiamo bisogno di punti, di continuare a risalire la classifica. Dovremo avere grande attenzione contro una squadra, la Germani, che sta andando alla grande, non solo dal punto di vista dei risultati. Servirà concentrazione in attacco ed in difesa, cercando di mantenere il controllo in ogni situazione. Stiamo lavorando, quotidianamente, con grande positività. La partita dovrà essere la massima espressione del lavoro fatto in settimana. Come in ogni gara dovremo dare il massimo, spingendoci oltre".