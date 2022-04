Open di padel al Rama Club di Napoli, oggi la penultima giornata Ospita il CT azzurro Gustavo Spector, domenica semifinali e finali.

Intensa penultima giornata dell’Open di padel al Rama Club di Napoli, Trofeo Panasonic. Davanti allo sguardo attento del ct dell’Italia di padel Gustavo Spector, ospite d’onore dell’evento più importante del padel campano del 2022, si giocano ben 18 match per tutta la giornata di sabato. In particolare il torneo di doppio maschile, il più atteso, si allineerà alle semifinali, con tutti i big del torneo e i dieci “prima categoria”, con il numero 1 d’Italia Di Giovanni, quindi, che esordirà nel torneo, in coppia con Federico Beltrame. Stesso discorso per il torneo di doppio femminile, con due ottavi e poi i quarti di finale che porteranno la gara fino alle semifinali. Infine, il torneo di doppio misto con in programma oggi proprio le semifinali: il team numero 1 Daniele Catini e Martina Pugliese contro Lara Mecicco-Agustin Ignacio Collosso; Giulia Porzio-Alvaro Lopez contro Costanza Pistone-Mariano Esposito.

Domani, domenica, ultimo giorno della kermesse di padel del Rama Club; il programma firmato dal giudice arbitro Aniello Santonicola e dal direttore del torneo Francesco Bellucci prevede le semifinali e la finale dei tornei di doppio maschile e femminile e la finale del torneo di doppio misto.