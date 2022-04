Basket, duro banco di prova per Napoli: arriva il rullo compressore Brescia Azzurri reduci da due vittorie di fila, lombardi da una striscia di 13 successi consecutivi

Anticipo di campionato. La GeVi Napoli Basket affronta stasera, con palla a due alle 20,10, la Germani Pallacanestro Brescia nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il match si disputerà al PalaBarbuto, che può finalmente riaprire al 100 per cento della capienza. Dopo le due cruciali vittorie ottenute con Brindisi e sul campo di Treviso, gli azzurri sono attesi da una sfida durissima contro quella che, senza ombra di dubbio, è la squadra più in forma del campionato: la formazione lombarda, infatti, è reduce da 13 vittorie consecutive, ultima delle quali su Trento, ed occupa il terzo posto in classifica dopo Milano e Virtus Bologna.

Sarà, dunque, fondamentale la spinta dei tifosi. Tanti gli ex della sfida: coach Buscaglia ha allenato a Brescia nell'annata agonistica 2020/2021 subentrando a stagione in corso. In maglia Napoli giocano Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020; Lombardi, che nel 2012/2013 ha giocato con gli ospiti. Nel corso del campionato sono arrivati in maglia GeVi Vitali, storico capitano della squadra bresciana dal 2016 al 2021 e Totè, a Brescia nel 2015/2016.

Nel roster della Germani c’è, invece, Burns, protagonista della promozione della GeVi in Serie A ed MVP della finale dei playoff contro Udine della scorsa stagione. Nella gara d’andata, disputata a Brescia lo scorso 17 ottobre, successo della Germani sulla GeVi per 98-88: McDuffie e Rich, 22 punti a testa, furono i migliori marcatori della sfida.

“Ci aspetta una partita molto impegnativa. Dobbiamo continuare a rincorrere il nostro obiettivo, quello di vincere più partite possibili. Servirà un match di grande consistenza, abbiamo bisogno di punti, di continuare a risalire la classifica” ha dichiarato Buscaglia alla vigilia del match.