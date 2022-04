Napoli sfiora l'impresa, ma vince Brescia: 14 di fila per i lombardi In panchina Cavaliere per l'indisponibile Buscaglia. Mercoledì la sfida con Reggio Emilia

La Gevi Napoli ci prova e sfiora la vittoria contro la squadra del momento in Serie A, ma la Germani Brescia allunga la striscia positiva. I lombardi di coach Alessandro Magro passano al PalaBarbuto con il finale di 68-70 e firmano il quattordicesimo successo consecutivo. "Ci tenevamo molto a vincere questa partita, anche per il nostro allenatore che ci ha guardato da casa. - ha affermato l'assistant coach della Gevi, Francesco Cavaliere, con Maurizio Buscaglia assente per influenza - Siamo partiti male, poi azione dopo azione siamo riusciti ad entrare in gara. Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo sotto di -9 iniziando la rimonta, nel secondo tempo abbiamo offerto un’ottima prova difensiva e siamo riusciti a costruirci il tiro della vittoria. Peccato per il finale di gara, meritavamo questo successo.Faccio i complimenti alla squadra anche per non essersi disunita nell’ultimo quarto, sotto di 9 punti. Purtroppo paghiamo anche la scarsa percentuale ai liberi. Ora pensiamo a mercoledi, ci attende un’altra battaglia contro Reggio Emilia".

"Faccio i complimenti a Napoli, che ha fatto una partita importante. - ha aggiunto Magro - Mi spiace che non ci fosse Maurizio Buscaglia in panchina, ma Francesco Cavaliere ha condotto la partita in maniera eccellente. Abbiamo giocato in un palasport caldo e in un clima playoff: è bello tornare a vivere la pallacanestro con gli spalti gremiti. È stata una partita fisica, abbiamo sbagliato tanto, però abbiamo tenuto difensivamente ed è una cosa importante. Abbiamo giocato con quintetti particolari e la squadra ha trovato risorse importanti. Mi dispiace che una partita così importante sia finita tra le proteste, ma questo esula dagli aspetti tecnici. Preferisco concentrarmi sul fatto che il livello della gara sia stato talmente duro fisicamente che non tutte le squadre avrebbero portato a casa la vittoria. Continuiamo a essere una squadra che prende consapevolezza del ruolo che vuole avere da qui alla fine del campionato".

LegaBasket Serie A

Ventiseiesima Giornata

Gevi Napoli - Germani Brescia 68-70

Parziali progressivi: 11-26, 29-38, 55-56

Napoli: Zerini 8 (4/5, 0/1), Mc Duffie 6 (1/7, 0/4), Gudaitis 8 (0/2), Vitali 2 (1/1, 0/1), Velicka 6 (1/5, 1/1), Parks 11 (3/6, 0/6), Marini 7 (2/5, 1/2), Uglietti 6 (3/4), Lombardi 3 (0/0, 1/2), Rich 11 (2/3, 2/5), Totè ne. All. Cavaliere

Brescia: Gabriel 7 (2/3, 1/4), Moore 10 (5/6, 0/1), Mitrou-Long 11 (1/5, 2/7), Petrucelli 11 (2/3, 1/6), Della Valle 9 (3/5, 0/5), Eboua 5 (1/2), Parrillo, Djiya ne, Burns 8 (4/6, 0/1), Laquintana 3 (0/4, 1/2), Moss 6 (0/0, 2/2). All. Magro

Arbitri: Sahin, Bongiorni, Dori