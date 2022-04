Juve Stabia, poker playoff nel derby: travolta la Paganese Doppietta di Bentivegna, gol di Caldore e Ceccarelli. Azzurrostellati decimati dalle assenze e ko

La Juve Sabia cala il poker nel derby contro la Paganese; nella gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Vespe al riposo in vantaggio all'11' con un gol di Bentivegna, che raddoppia al quarto d'ora della ripresa spianando la strada alla goleada sugli azzurrostellati, falcidiati dalle assenze: Caldore e Ceccarelli chiudono i conti consolidando i gialloblù in zona playoff, dopo l'esclusione del Catania, che, invece, ha sprofondato gli uomini di Grassadonia al terzultimo posto in classifica.

Il tabellino.

Juve Stabia – Paganese 4-0

Marcatori: pt 11' Bentivegna; st 15’ Bentivegna, 36' Caldore, 43' Ceccarelli.

Juve Stabia (3-4-3): Dini: Tonucci, Troest, Caldore; Scaccabarozzi (32' st Donati), Schiavi, Altobelli (41' st Squizzato), Dell’Orfanello, Bentivegna (32' st Ceccarelli), Stoppa (41' st Della Pietra), De Silvestro (21' st Davì). A disp.: Russo, Peluso Panico, Guarracino, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli, Evacuo. All.: Novellino.

Paganese (3-5-2): Baiocco, Konate (19' st Iannone), Celesia (19' st Murolo), Martorelli, Tommasini, Manarelli (19' st Brogni), Zanini, De Santis (1' st Scanagatta), Cretella, Guadagni (Volpicelli 36’s.t.), Bensaja. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Volpicelli. All.: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti: Poma della sezione di Trapani e Lenza della sezione di Firenze. Quarto Ufficiale: Arcidiacono della sezione di Acireale.

Note: Ammoniti: Caldore, Celesia, De Santis, Guadagni, Bensaja. Angoli: 4-5. Note: pt 0', st 4'.