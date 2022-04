Napoli, frenata Scudetto: la Fiorentina vince al "Maradona" 2-3 Vittoria per i viola e ko pesantissimo nei giochi per il tricolore in chiave azzurra

Il Napoli va ko in casa contro la Fiorentina: finale di 2-3. Il vantaggio di Nico Gonzalez, il pari di Mertens, il 2-1 di Ikone, l'allungo di Cabral con Osimhen ad accorciare le distanze: ecco l'evoluzione del match con la vittoria dei viola al "Maradona" e la frenata Scudetto per gli azzurri.

La cronaca - Il Napoli ospita la Fiorentina con la carica dei 60mila sugli spalti del “Maradona”. La squadra di Spalletti deve rispondere all'Inter, vincente ieri sul Verona e confermare il passo Scudetto. In avvio ci prova Insigne con un lob controllato da Terracciano. La risposta viola corre sull'appoggio di Nico Gonzalez e sulla conclusione di Biraghi, girata in angolo da Ospina. Il Napoli attacca, la Fiorentina passa al 29' con un doppio cross Biraghi-Duncan, la prima respinta di Rrahmani e il controllo con il mancino di Nico Gonzalez: tiro che bacia il palo e che vale l'1-0 per gli uomini di Italiano. Il tentativo del pari viene formulato da Mario Rui prima dell'intervallo. Nella ripresa il Napoli ci prova con Insigne, Osimhen e con due cambi: fuori Politano e Fabian Ruiz, dentro Lozano e Mertens. Dopo due minuti il belga va a segno: piazzato che fa esplodere il “Maradona” al 58'. Sembra il cambio di inerzia, ma la Fiorentina non subisce alcun colpo, anzi. Nico Gonzalez ribalta per Ikone: diagonale vincente del francese e al 66' è nuovo vantaggio ospite a Fuorigrotta. Superati Zanoli e Ospina. È il momento clou del match. Al 72' la Fiorentina corre con Cabral, che di forza tiene e gira con il destro: colpo del ko per il 3-1 ospite. Sotto di 2 il Napoli non molla: accorcia le distanze con Osimhen, ma ormai è troppo tardi. Finale di 2-3, Fiorentina vincente: Napoli da frenata Scudetto che può risultare decisiva.