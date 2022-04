Tennis, Rizzuti vince a San Benedetto del Tronto e vola a Roma Il tennista napoletano giocherà il torneo di pre-qualificazione degli Internazionali a maggio.

Dall’Open BNL di San Benedetto del Tronto arrivano splendide notizie per il tennis campano. Il napoletano Giovanni Rizzuti, classifica 2.2, continua a cullare il sogno del Foro Italico vincendo al CT Maggioni e volando alle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in programma a maggio nella capitale. Il tennista partenopeo ha battuto in finale, dopo una lunga battaglia finita 7-5 al terzo, la testa di serie numero 1 del tabellone di San Benedetto del Tronto Balzerani (2.1). Si tratta di un risultato storico, certamente uno dei più importanti negli ultimi anni anche per l’Accademia Tennis Napoli, dove Rizzuti si allena da tempo seguito con attenzione dallo staff tecnico. Ora per lui ci sarà il viaggio da sogno al Foro Italico dove lo attendono tanti agguerriti rivali.