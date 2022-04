Tennis, Challenger di Barletta: Giustino subito fuori Il napoletano è stato eliminato dal francese Couacaud, numero 179 al mondo.

Si è fermato al primo turno il percorso di Lorenzo Giustino al Challenger di Barletta. Sulla terra rossa pugliese il napoletano è stato eliminato dal francese Couacaud, numero 179 al mondo.

Match difficile per il campano che ancora una volta è stato poco incisivo al servizio che nel primo set ha ceduto per ben tre volte. Era stato bravo a recuperare due break, ma il terzo, arrivato nel nono gioco, ha dato la possibilità all’avversario di servire per il primo set chiuso 6-4. Partenza in salita anche nel secondo per l’azzurro che ha ceduto subito il servizio. Nel sesto gioco è riuscito a tornare in parità (3-3) sfruttando la terza delle tre palle break costruite. Nel game successivo però è arrivata la svolta del match. Couacaud ha strappato ancora una volta la battuta al napoletano che è stato costretto ad alzare bandiera bianca e salutare il torneo di singolare con un doppio 6-4 in meno di due ore di gioco.