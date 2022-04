Boxe: Irma Testa ad Assisi per preparare il Mondiale Dal 15 al 30 aprile ritiro al Centro Nazionale per gli ultimi allenamenti prima di volare a Istanbul

Dopo il rientro dalla Thailandia sono stati pochissimi i giorni per staccare la spina. Del resto c’è un Mondiale da preparare e non si può perdere tempo. Irma Testa è pronta per tornare ad Assisi, dove in realtà vive da quando ha 14 anni, per il training camp della Nazionale che si svolgerà dal 15 al 30 aprile.

Quella che andrà in scena al Centro Nazionale di Pugilato sarà una fase importantissima che precede la partenza per la competizione iridata che si svolgerà dal 6 al 21 maggio ad Istanbul in Turchia. Irma Testa è una delle grandi favorite nella categoria dei 57 kg. E’ tra le più attese anche per la sua boxe spettacolare, fatta di schivate e attacchi rapidi che tanto piacciono agli appassionati. La campionessa di Torre Annunziata, dopo il bronzo di Tokyo 2020, vuole mettere un’altra medaglia nel proprio palmares. Un successo mondiale è sicuramente il sogno ma non sarà per nulla facile. Inoltre, nella boxe, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, per questo bisogna arrivare al 100% della condizione. A Phuket sono arrivate buone indicazioni con le tre vittorie ottenute. In queste settimane il lavoro svolto durante l’inverno verrà finalizzato e poi si farà sul serio. Il Mondiale di Istanbul è anche la prima tappa di un progetto ancora più importante: quello dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.