Napoli - Roma, un ballottaggio e una possibile mossa a sorpresa di Spalletti Biglietti, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla prevendita dei biglietti per il match al "Maradona"

Scatta il conto alla rovescia per Napoli – Roma, in programma nel Lunedì dell'Angelo, e procede a gonfie vele la prevendita dei biglietti: sold-out la Curva B superiore, restano pochi titoli d'ingresso per i Distinti e la Curva A. Intanto, Spalletti prepara le pedine per la sua sfida nella sfida; per la sua partita a scacchi contro Mourinho. Pronto al rientro Anguissa, dopo un turno di squalifica: il gigante del Camerun farà coppia con Lobotka in mezzo al campo. C'è, invece, un ballottaggio da risolvere sulla trequarti: Lozano è in vantaggio su Politano per completare, con Zielinski e Insigne, la batteria di trequartisti chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Osimhen.

Occhio, però, anche al tandem Mertens – Osimhen: un'opzione che stuzzica la fantasia del tecnico di Certaldo, che ha dimostrato contro la Fiorentina di essere assolutamente compatibile; un tandem ben assortito tra forza fisica, velocità e qualità tecnica, che potrebbe rappresentare pure la mossa a sorpresa con il belga chiamato, in tal caso, ad agire immediatamente alle spalle del collega di reparto nigeriano per poi affiancarsi allo stesso all'occorrenza, in fase di possesso, con un centrocampo a tre e Insigne e Politano o Lozano larghi sulle corsie laterali, in una sorta di spregiudicato 4-2-4. Si vedrà. Sei giornate alla fine del campionato, Pasqua fa rima con inizio della volata scudetto, da affrontare col piglio di chi non vuole lasciare nulla di intentato ed è lì a giocarsela.