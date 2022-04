Napoli - Roma, ecco il dato sui biglietti venduti Da Castel Volturno due importanti novità dall'infermeria

Napoli - Roma non si giocherà in un “Maradona” sold-out come accaduto non più tardi di 7 giorni fa con la Fiorentina. La cornice di pubblico sarà, comunque, di tutto rispetto: sono quasi 40mila i biglietti venduti per la sfida coi capitolini in programma domani, alle 19, valida per la sestultima giornata di Serie A. La Curva B superiore è esaurita, restano disponibili pochi tagliandi per i settori popolari Distinti e Curva A. E mentre i tifosi si preparano, lo fa pure la squadra. Seduta di allenamento mattutina per gli azzurri a Castel Volturno, che hanno trascorso una Pasqua di lavoro dato il ravvicinato appuntamento contro la squadra allenata da Mourinho.

Dopo una prima fase di torello e attivazione, Insigne e compagni hanno svolto una partita a campo ridotto e una esercitazione tattica. A chiusura della sessione, prove generali di calci piazzati, tra schemi e battute dirette verso la porta per essere pronti e ancor più reattivi nella lettura delle soluzioni da adottare e sfruttare sulle palle inattive: anche un episodio potrebbe risultare determinante per sbloccare la gara, qualora dovesse rivelarsi chiusa a causa dei tatticismi da mettere in preventivo. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte in gruppo: il cursore di fascia si avvicina al ritorno a disposizione così come Petagna, ormai recuperato, e definitivamente riaggregato al gruppo.