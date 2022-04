Napoli Basket, +2 sulla zona rossa. La Fortitudo perde Feldeine 120 minuti di gioco e 6 punti in palio decisivi per la conferma della società azzurra in A

Sarà un finale da brividi per la lotta salvezza. Il Napoli Basket è reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima rimediata a Milano contro l'Olimpia. La Fortitudo Bologna ha superato l'Aquila Trento firmando il -2 dagli azzurri e rilanciandosi pienamente in vista degli ultimi tre turni di campionato. La squadra felsinea ha, però, perso James Feldeine, che nell'ultimo match ha rimediato la lesione completa del tendine rotuleo sinistro. Inevitabile l'operazione ed è, quindi, stagione finita per lo statunitense-dominicano.

Napoli terzultima con 20 punti, Fortitudo penultima a quota 18, Cremona già retrocessa in Serie A2. A distanza minima da Napoli ci sono Treviso, con una gara da recuperare, Varese, Trento e Brindisi. Per la squadra di coach Maurizio Buscaglia c'è la sfida con Sassari all'orizzonte prima dello scontro diretto a Bologna contro la Fortitudo e dell'epilogo della stagione regolare contro Pesaro: 120 minuti di gioco e 6 punti in palio decisivi per la conferma della società azzurra in A.

Serie A - Classifica

Tre gare dal termine

10) Treviso 22*

11) Varese 22

12) Trento 22

13) Brindisi 22

14) Napoli 20

-----------------------

15) Fortitudo Bologna 18

16) Cremona 14