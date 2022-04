Napoli-Roma, Ospina lascia il ritiro: il motivo Dentro Idasiak al suo posto nell'elenco dei convocati azzurri per la sfida con i giallorossi

David Ospina non sarà protagonista in Napoli-Roma. L'estremo difensore colombiano ha lasciato il ritiro a causa di sintomi influenzali. Il portiere ha subito effettuato un tampone di controllo, che ha dato esito negativo. Luciano Spalletti punterà, quindi, su Alex Meret, che nei giorni scorsi era stato limitato dalla gastroenterite, ma che ha recuperato e che scenderà in campo al "Maradona" (calcio d'inizio alle 19). Al posto di Ospina è stato convocato Hubert Idasiak.

Grande attesa in città per il big match: Roma per la continuità dopo l'accesso alla semifinale di Conference League in cui affronterà il Leicester, Napoli per la ripartenza dopo il ko con la Fiorentina e con la voglia di restare in scia delle milanesi nella lotta Scudetto.

Napoli-Roma, i convocati azzurri

Portieri: Meret, Idasiak, Marfella

Difensori: Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano