Scherma, CDM spada: Cuomo non brilla al Trofeo Monal di Parigi Il campano è stato eliminato nelle qualificazioni dell'individuale, male anche la prova a squadre.

Non è stato un week end positivo quello che Valerio Cuomo ha vissuto nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Allo storico e attesissimo Trofeo Monal, che è tornato dopo due anni di lunga e impaziente attesa, lo spadista napoletano non ha brillato. Venerdì era impegno nel tabellone di qualificazione della prova individuale e dopo un ottimo avvio, che nel girone lo ha visto protagonista di cinque successi e una sola sconfitta, ha pagato a caro prezzo il passaggio a vuoto nel turno ad eliminazione diretta.

Cuomo ha perso 15-12 con l’americano Piskovatskov dicendo addio alla possibilità di qualificarsi per il tabellone principale. Eliminazione che ha fatto malissimo soprattutto perché dopo l’eccezionale vittoria di Sochi a febbraio le due tappe successive non sono andate come sperava. Il Commissario tecnico Chiadò ha schierato il talentuoso atleta napoletano anche nella prova a squadre con Vismara, Cimini e Santarelli, ma la gara del quartetto azzurro è durata veramente poco. Dopo aver battuto il Belgio è arrivato l’amaro ko contro l’Egitto. La truppa azzurra ha chiuso al nono posto battendo Danimarca, Polonia e Israele.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Parigi, 16 aprile 2022

Finale

Lopez Pourtier (Fra) b. Kurbanov (Kaz) 15-11

Semifinali

Lopez Pourtier (Fra) b. Koch (Hun) 15-14

Kurbanov (Kaz) b. Bardenet (Fra) 15-13

Tabellone da 16

Cannone (Fra) b. Vismara (ITA) 15-14

Tabellone da 32

Allegre (Fra) b. Santarelli 15-11

Yoo (Usa) b. Buzzacchino (ITA) 15-10

Vismara (ITA) b. Lugrones Ruggeri (Arg) 15-14

Tabellone da 64

Kock (Hun) b. Cimini (ITA) 15-5

Kano (Jpn) b. Vallosio (ITA) 15-12

Santarelli (ITA) b. Piatti (ITA) 14-13

Elsayed (Egy) b. Garozzo (ITA) 15-11

Buzzacchino (ITA) b. Reizlin (Ukr) 15-7

Romero (Esp) b. Di Veroli (ITA) 15-14

Vismara (ITA) b. Nagy (Hun) 15-14

Gli italiani: 11. Federico Vismara, 18. Andrea Santarelli, 32. Gianpaolo Buzzacchino, 37. Gabriele Cimini, 49. Andrea Vallosio, 51. Davide Di Veroli, 55. Enrico Garozzo, 62 Enrico Piatti, 97. Giacomo Paolini, 102. Daniel De Mola, 106. Valerio Cuomo, 131. Simone Mencarelli