Boxe: il presidente D’Ambrosi in vista a Testa e compagni Il massimo dirigente della FPI è stato ad Assisi dove ha parlato con atleti e staff tecnico

Il Mondiale femminile si avvicina. Prenderà il via il 6 maggio ad Istanbul in Turchia e terminerà il 21. E' sicuramente uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la boxe italiana. La stella della manifestazione dovrebbe essere proprio una rappresentante azzurra.

Si tratta di Irma Testa, la più attesa nella categoria dei 57 kg per la sua boxe mai banale e soprattutto spettacolare che piace agli appassionati di tutto il mondo. La squadra italiana è in ritiro presso il Centro Nazionale di pugilato ad Assisi dove oggi c’è stata la visita del presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi, sempre attento e presente col suo lavoro che sta ridando lustro ad uno sport a volte colpevolmente dimenticato. Il massimo dirigente ha parlato sia con gli atleti che con lo staff tecnico dando il suo contributo dal punto di vista motivazionale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana