Atletica, Sibilio rinuncia alla gara del Maradona Un piccolo contrattempo fisico impedirà al campione napoletano di essere sui blocchi di partenza.

C’era grandissima attesa per il meeting di Napoli allo Stadio Maradona di sabato 23 aprile soprattutto per vedere all’opera Alessandro Sibilio. Il campione napoletano era pronto a fare l’esordio stagionale sulla pista di casa in una gara sui 300 metri e senza ostacoli. Purtroppo però non sarà sui blocchi di partenza. Un contrattempo lo ha bloccato a 48 ore da una gara che gli avrebbe scaldato sicuramente il cuore. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo instagram dove ha spiegato che il forfait arriva a causa di un “problemino fisico”.

“Mi tocca posticipare l’esordio di qualche settimana” ha sottolineato. “Non vedevo l’ora di gareggiare in casa, ma sarà per la prossima volta. Lo sport è anche questo”. Il calendario stagionale di Sibilio prevede altri impegni e in particolare quelli sui 400 ostacoli come la tappa di Diamond League a Doha il 13 maggio. Bisognerà capire già nei prossimi giorni se riuscirà a recuperare. Il campione campano, reduce dalla doppia finale Olimpica sui 400 ostacoli e nella staffetta 4x400 ai Giochi di Tokyo, è iscritto anche alla tappa in programma a Eugene il 28 maggio sulla pista che dal 15 al 24 luglio ospiterà i Mondiali, insieme agli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, uno degli obiettivi di Alessandro Sibilio per questo 2022.