Napoli Basket, testa a testa salvezza con la Fortitudo Bologna Domenica 1° maggio sarà scontro diretto. Prima Napoli-Sassari e Varese-Fortitudo

"DifendiamolA", Napoli rilancia il messaggio social rivolto ai tifosi. Prezzi popolari (15 euro per la tribuna centrale, 10 per la tribuna laterale, 5 per le curve/gradinate), come già accaduto nel recente passato, per i biglietti del prossimo match casalingo.

Domenica, alle 20.45, che sarà giorno e orario da qui alla fine della stagione regolare per gli azzurri, Napoli ospiterà il Banco di Sardegna Sassari e alla squadra di coach Maurizio Buscaglia tocca vincere per non dipendere dai risultati della Fortitudo Kigili Bologna, che poche ore prima affronterà la Openjobmetis Varese.

Napoli ha due punti di vantaggio sulla squadra felsinea e domenica primo maggio sarà scontro diretto tra i due team a Bologna con l'86-89 del match d'andata al PalaBarbuto, gara vinta dalla Fortitudo sulla Gevi. Napoli vuole la spinta massima del suo pubblico sugli spalti e la tifoseria ha già saputo creare l'atmosfera delle grandi occasioni nell'impianto sportivo azzurro. Il team di Buscaglia è reduce da tre stop di fila.