Basket, Bucchi: "Il valore della Gevi Napoli è sotto gli occhi di tutti" Serie A, domenica (ore 20.45) la sfida tra la squadra azzurra e il Banco di Sardegna Sassari

Grande attesa a Napoli per la sfida tra la Gevi e il Banco di Sardegna Sassari. Il coach dei sardi, Piero Bucchi, che a Napoli ha vinto una Coppa Italia nel 2005/2006, ha presentato così la gara in programma domenica con palla a due alle 20.45. "Ci attende una partita sicuramente complicata contro una squadra con tanto talento che nel girone di andata si era dimostrata una grande sorpresa del campionato: ora hanno perso qualche partita ma il valore di Napoli è sotto gli occhi di tutti. - ha spiegato il tecnico della Dinamo - Con gli innesti di Vitali e Gudaitis poi sono diventati una bella squadra, ancora più competitiva. Sono sicuro che si stiano preparando al meglio a questa partita anche con l'aiuto del pubblico ma anche noi ci stiamo preparando per poter affrontare una sfida che si annuncia ostica".

Su Napoli: "Credo che loro guardino soprattutto dietro, devono cercare di fare punti per restare in serie A. In questo momento affrontare una squadra che lotta per salvarsi rappresenta un match insidioso, sappiamo che la classifica è corta e un passo falso potrebbe essere pericoloso. Loro arrivano da una sconfitta quindi troveremo una squadra arrabbiata, ma anche noi dovremo mettere tanto in campo per vendicare l'ultima partita casalinga".