Basket, è il giorno di Napoli-Sassari. Buscaglia: "Conta solo la vittoria" Serie A, Alle 20.45 gli azzurri affronteranno la Dinamo: l'obiettivo di firmare il guizzo salvezza

La Gevi Napoli ospita il Banco di Sardegna Sassari. Alle 20.45 la squadra azzurra affronterà la Dinamo con l'obiettivo di firmare il guizzo salvezza. Ecco le ultime tre gare di campionato in Serie A e per il team allenato da coach Maurizio Buscaglia c'è da confermare il margine sulla Fortitudo Kigili Bologna. Napoli scenderà in campo conoscendo il risultato dei felsinei, impegnati nel pomeriggio a Varese contro la Openjobmetis Varese.

Con la parità in classifica o con la possibilità di allungare a +4 in caso di vittoria prima dello scontro diretto, in programma il primo maggio a Bologna: questi gli scenari in casa Gevi con Buscaglia che ha presentato così la gara. "Abbiamo un solo obiettivo, vincere la partita. - ha spiegato il tecnico dei partenopei - Servono assolutamente punti per la salvezza, davanti al nostro pubblico. A tre giornate dalla fine conta solo il successo. Abbiamo bisogno di unione e compattezza per andare oltre i nostri limiti". Napoli-Sassari sarà diretta da Michele Rossi di Anghiari, Valerio Grigioni di Roma e Alessandro Nicolini di Bagheria. La Gevi sarà spinta dal suo pubblico dopo l'iniziativa dei prezzi popolari per i biglietti d'ingresso al PalaBarbuto.