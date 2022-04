Basket, Sassari vince a Napoli. Ko per la Gevi 72-78 Si conferma il +2 sulla Fortitudo Bologna e domenica sarà scontro diretto in chiave salvezza

In un match equilibrato da pochi strappi, è il Banco di Sardegna Sassari a vincere il posticipo domenicale. Finale di 72-78 nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. La Gevi Napoli perde in casa contro i sardi e spreca l'opportunità di allungo sulla Fortitudo Kigili Bologna, battuta nel pomeriggio dalla Openjobmetis Varese. La classifica non cambia. Napoli resta a +2 sulla Fortitudo e domenica prossima sarà scontro diretto in terra felsinea nel penultimo turno della massima serie. In caso di vittoria dei partenopei, sarà salvezza aritmetica per Napoli e retrocessione per i bolognesi. Con la vittoria della Fortitudo sarà parità in classifica, ma con vantaggio per la Effe negli scontri diretti. Nella serata del PalaBarbuto alla Gevi non è bastata la prestazione di Markis McDuffie, autore di 26 punti e unico in doppia cifra per gli azzurri di coach Maurizio Buscaglia. Per la Dinamo maggior distribuzione con Gerald Robinson top-scorer da 18 punti.

Serie A - Classifica (zona salvezza/retrocessione)

12) Treviso 22*

13) Trento 22

14) Napoli 20

---------------------

15) Fortitudo Bologna 18

16) Cremona 14**

NB. * una gara in meno | ** già retrocessa (in A2 le ultime due della classifica)