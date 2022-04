Pallanuoto, Silipo: "Era importante iniziare questo ciclo con una vittoria" Le azzurre del tecnico napoletano stanno crescendo, l'obiettivo è Parigi 2024.

Il cammino del Setterosa per tornare a battagliare per il gradino più alto del podio è ancora lungo, ma Carlo Silipo può essere soddisfatto nonostante sia stato molto critico anche se questo fa parte del ruolo. Spesso i complimenti possono fare male, quindi meglio tenere alta l’asticella della concentrazione. Il commissario tecnico azzurro ha visto cose buone e meno buone nella final six della fase europea della World League.

L’obiettivo era salire sul podio ed è stato centrato. E’ arrivato un terzo posto dopo la vittoria contro l’Ungheria arrivata nella finalina per il bronzo dopo il ko in semifinale con l’Olanda. Dopo il match vinto per 10-9 sulle magiare, l’allenatore napoletano ha commentato il torneo svolto a Tenerife. "Rispetto alla semifinale, contro l‘Ungheria siamo riusciti a tenere la concentrazione per tutti e quattro i tempi. Cosa che ci è mancata con l'Olanda nel terzo e nel quarto periodo. Abbiamo commesso ancora tanti errori e dobbiamo migliorare alcuni aspetti, come la capacità di controllare il gioco anche quando siamo in avanti. Non possiamo avere questi cali di concentrazione e bisogna lavorarci duramente. Siamo tutti abbastanza soddisfatti. Era importante iniziare questo ciclo con una vittoria di alto livello e chiudere il torneo con una medaglia. Dopo i playoff del campionato ci rimetteremo al lavoro". Sarà una lunga estate, la prima delle tre che porteranno – si spera- il Setterosa a lottare ancora una volta per le medaglie più importanti, quelle delle Olimpiadi di Parigi 2024.